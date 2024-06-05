Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Kent genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

AA

Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor...

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, 3 zanlının kimliği ve adreslerini belirledi.

Zanlılar yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerindeki ikametlere düzenlenen operasyonda, zanlılar yakalandı.

Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

İşlemleri sürüyor

Jandarmaya götürülen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)