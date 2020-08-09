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- Mersin'de deney yapan öğrencinin parmakları koptu
Mersin'de deney yapan öğrencinin parmakları koptu
22 yaşındaki Ahmet, evinde deney yaparken çıkan patlamada sonucu 5 parmağını kaybetti.
- İHA
- 09.08.2020 - 16:14
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Ahmet Kiraç, evinde elektronik deney yaparken birden patlama oldu.
PARMAKLARI KOPTU
Sol elinin 5 parmağı kopan Kiraç, hemen Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kiraç'ın kopan parmakları, sol elinin avuç içinden itibaren parçalanması sebebiyle diktirilemedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.