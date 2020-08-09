Mersin'de deney yapan öğrencinin parmakları koptu

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22 yaşındaki Ahmet, evinde deney yaparken çıkan patlamada sonucu 5 parmağını kaybetti.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Ahmet Kiraç, evinde elektronik deney yaparken birden patlama oldu.

PARMAKLARI KOPTU

Sol elinin 5 parmağı kopan Kiraç, hemen Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kiraç'ın kopan parmakları, sol elinin avuç içinden itibaren parçalanması sebebiyle diktirilemedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.