Mersin'de devrilen direk aracın camına saplandı

Devrilen aydınlatma direğinin baş kısmı seyir halindeki otomobilin ön camından girerek direksiyonuna saplanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Mustafa Ciğer idaresindeki seyir halindeki otomobilin üzerine, Zeytinlibahçe Caddesi 4935 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle aydınlatma direği devrildi.

DEVRİLEN DİREK ARACIN ÖN CAMINA SAPLANDI

Bu sırada direğin uç kısmı arabanın ön camını kırarak direksiyona saplandı.

Kaza sonucu araçta hasar oluşurken, sürücü ile arabada bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.

"CAM PATLAYINCA GERİ ÇEKİLDİM, SAĞLIK DURUMUMUZ İYİ"

Sürücü Mustafa Ciğer, gazetecilere, seyir halindeyken önce kabloların aşağı sarktığını belirterek, "O sırada durdum. Sonra direk arabaya düştü. Sakindim. Cam patlayınca geri çekildim. Sağlık durumumuz iyi. Yapacak bir şey yok, dikkat etmek lazım." dedi.

Bu arada ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, direğin kaldırılması için çalışma başlattı.