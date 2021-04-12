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    Mersin'de dilencinin üzerine kayıtlı ev ve otomobil çıktı

    Zabıta uygulamasında yakalanan ve varlığı araştırılan kadın dilenci hakkında idari işlem uygulandı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 16:58
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    Mersin'de dilencinin üzerine kayıtlı ev ve otomobil çıktı

    Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşların şikayet ve talebi üzerine insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak cami avlularında, park-meydanlarda, cadde ve sokaklarda dilenip haksız kazanç elde eden veya izin almaksızın kaldırımları işgal ederek satış yapan kişilere yönelik denetim ve uygulama yaptı.

    3 KADIN YAKALANDI

    Ekipler, dilendikleri tespit edilen iki, izinsiz satış yaparak kaldırım işgaline yol açan bir kadını, yakalayarak Akdeniz Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

    Mersin de dilencinin üzerine kayıtlı ev ve otomobil çıktı #1

    EV İLE ARABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan kimlik tespitinde, dilenenlerden birinin Turgut Reis Mahallesi Müftü Cami civarında vatandaşlardan para toplayan N.Ç. isimli kadın olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerinin, yaptığı araştırma sonucunda N.Ç.'nin tapuda üzerinde kayıtlı bir evi ile bir otomobili olduğu ortaya çıkarıldı. Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tutanaklar tutularak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33’üncü ve 38’inci maddeleri gereği idari işlem yapılan 3 kişiye; 204’er lira ceza kesildi.

    Mersin de dilencinin üzerine kayıtlı ev ve otomobil çıktı #2

    ZABITADAN 'İTİBAR ETMEYİN' UYARISI

    Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşlara yaptığı çağrıda, insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak para toplamaya çalışan, haksız kazanç elde eden kişilere itibar edilmemesini istedi. Dilenen bu kişilerin, zabıta ekiplerini fark eder etmez, vatandaşlardan haksızca topladıkları paraları, kendilerini gözetleyen kişiye teslim ettiklerini ve bu kişinin de kaçarak izini kaybettirdiğini belirten Sivaslıoğlu, dilendikleri tespit edilen kişilere yönelik denetimlerin kesintisiz süreceğini ifade etti.

    Mersin de dilencinin üzerine kayıtlı ev ve otomobil çıktı #3

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