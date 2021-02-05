Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 1 ölü, 5 yaralı

Direksiyon başına kalp krizi geçiren kadının kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 çocuğu ile 2 yaya yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesi Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak'ta Ayşen Süren (45), yönetimindeki 33 RH 646 plakalı otomobiliyle ilerlerken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı.

KADIN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazada, otomobil sürücüsü Ayşen Süren, çocukları Hilal, Bilge ve Gültuna Süren ile iki yaya yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Süren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.