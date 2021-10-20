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- Mersin'de doktordan meslektaşına pompalı saldırı
Mersin'de doktordan meslektaşına pompalı saldırı
- İHA
- 20.10.2021 - 12:17
- Güncelleme : 20.10.2021 - 12:33
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAYNAR SUYLA YAKIP, POMPALIYLA VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Dr. Çayır, meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.
Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'de doktordan meslektaşına pompalı saldırı VİDEO
YARALANAN DOKTOR KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
(AHMET DİKMEN)
SALDIRGAN DOKTORA GÖZALTI
Bu arada, kaçan doktor Hasan Çayır ise polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek, sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.
CİNAYETTE ' TUTANAK' İDDİASI
Öldürülen sağlık merkezi sorumlusu Dr. Dikmen'in meslektaşı Dr. Hasan Çayır hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, zanlının da buna öfkelenerek tartıştığı öne sürüldü.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
(HASAN ÇAYIR)