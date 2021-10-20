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    Mersin'de doktordan meslektaşına pompalı saldırı

    Sağlık merkezinde çıkan tartışmada üzerine kaynar su dökülüp pompalıyla vurulan Doktor Ahmet Dikmen hayatını kaybetti. Saldırgan Doktor Hasan Çayır ise gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 12:33
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    Mersin'de doktordan meslektaşına pompalı saldırı

    Mersin'in Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    KAYNAR SUYLA YAKIP, POMPALIYLA VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Dr. Çayır, meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.

    Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Mersin'de doktordan meslektaşına pompalı saldırı VİDEO

    YARALANAN DOKTOR KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Mersin de doktordan meslektaşına pompalı saldırı #1

    (AHMET DİKMEN)

    SALDIRGAN DOKTORA GÖZALTI

    Bu arada, kaçan doktor Hasan Çayır ise polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek, sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

    CİNAYETTE ' TUTANAK'  İDDİASI

    Öldürülen sağlık merkezi sorumlusu Dr. Dikmen'in meslektaşı Dr. Hasan Çayır hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, zanlının da buna öfkelenerek tartıştığı öne sürüldü.

    Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

     

    Mersin de doktordan meslektaşına pompalı saldırı #2

    (HASAN ÇAYIR)

    Mersin de doktordan meslektaşına pompalı saldırı #3

    Mersin de doktordan meslektaşına pompalı saldırı #4

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