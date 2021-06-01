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Mersin'de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi

Mersin'de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi

Çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip, piyasaya süren 21 kişi gözaltına alındı.