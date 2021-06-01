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    Mersin'de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi

    Çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip, piyasaya süren 21 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 12:33
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    Mersin'de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi

    Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dolandırıcılara yönelk yürütülen soruşturmayı takip etti.

    Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, suç delillerini gizleme, yok etme, saklama' suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.M.Y., H.Y., B,Y., M,K., F,K., H,K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T., Z.A. gözaltına alındı.

    HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ

    Şüphelilerin çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, aldıkları ağır hasarlı aracınkileri ile değiştirerek piyasaya sürdükleri, vatandaşları mağdur ettikleri ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

    Mersin de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi #1

    Mersin de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi #2

    Mersin de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi #3

    Mersin de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi #4

    Mersin de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi #5

    Mersin de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi #6

    Mersin de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi #7

    Mersin de dolandırıcılar, çalıntı araçların şasi numarasını değiştirdi #8

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