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    Mersin'de dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

    Sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 09:54
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    Mersin'de dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları takibe aldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda birçok şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

    20 ADRESE OPERASYON

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 100 polisin katılımıyla 20 adrese şafak operasyonu düzenlendi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı.

    Gözaltına alınanlar, sağlık muayenesinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Mersin de dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu #1

    Mersin de dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu #2

    Mersin de dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu #3

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