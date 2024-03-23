İHA
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasında 6 şüpheli belirlenirken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.
6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 20 banka kartı, 2 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan bazı belgeleri ele geçirdi.
Emniyet götürülerek ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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