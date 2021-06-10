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- Mersin'de dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
Mersin'de dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
- DHA
- 10.06.2021 - 17:53
- Güncelleme : 10.06.2021 - 17:54
Mersin Tarsus’ta gece saatlerinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu , Böğrüeğri Mahallesi ile Boztepe Mahallesi’nde de bazı bahçelere zarar verdi.
Dolu, yaklaşık 3 bin dekar alanda şeftali ve nektarin gibi sert çekirdekli meyveler ile domates ve hurma gibi ürünlerin ekili bulunduğu arazilerde zarara yol açtı.
"ÜRÜNLERİMİZDEN ÇOK BÜYÜK KAYIP OLDU"
Böğrüeğri Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Özdemir, zararlarının büyük olduğunu ve destek beklediklerini söyledi. Özdemir, "Domateslerimiz, bağlarımız, sebzelerimiz kirazlarımız ve şeftalimiz büyük zarar gördü. Ürünlerimizden çok büyük kayıp oldu. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. 5 dönüme yakın domates seramız çöktü. Bağlarımız içler acısı. Her şeyimiz mahvoldu." dedi.
ÖN HASAR TESPİTİ YAPILIYOR
Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ekiplerinin ön hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.