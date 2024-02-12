Mersin'de drift anlarını sosyal medyada paylaştı! Cezadan kaçamadı Gündüz saatlerinde bir otoparkta lüks marka aracıyla drift atan şahsa 33 bin 739 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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İHA

Gün geçmiyor ki trafikte kural ihlalleri yapılmasın.

Kendi canlarını ve diğer vatandaşların canlarını tehlikeye sokan sürücüler, kazaya davetiye çıkarmaya devam ediyor.

Lüks araçla drift attı

Görüntüler Mersin'den.

Önceki gün merkez Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, lüks marka otomobiliyle drift attı.

O anları paylaştı

O anları da cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede yayılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye ulaştı.

33 bin TL ceza yedi

Şahsa drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33 bin 739 TL ceza uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)