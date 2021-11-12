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    Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler

    Tarsus ilçesinde bir düğün salonu önünde tartışan kalabalık, olay yerine gelen polis ekiplerine de mukavemet gösterdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 09:56
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    Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler

    Mersin’in Tarsus ilçesinde, gece saatlerinde iki grup arasında bir düğün salonu önünde tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Ortalığın bir anda karışması ile bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

    Polis ekiplerine mukavemet gösteren kalabalık, takviyeye gelen ekiplerce bastırıldı.

    Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler ViDEO

    DÜĞÜN SONLANDIRILDI

    Kavgaya ve mukavemete karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Düğün de yaşanan kavga nedeniyle sonlandırılarak yarıda kesildi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler #1

    Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler #2

    Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler #3

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