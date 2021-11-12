Haberler

3. Sayfa Haberleri

Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler

Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler

Tarsus ilçesinde bir düğün salonu önünde tartışan kalabalık, olay yerine gelen polis ekiplerine de mukavemet gösterdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.