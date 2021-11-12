- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler
Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler
Tarsus ilçesinde bir düğün salonu önünde tartışan kalabalık, olay yerine gelen polis ekiplerine de mukavemet gösterdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 12.11.2021 - 09:20
- Güncelleme : 12.11.2021 - 09:56
Mersin’in Tarsus ilçesinde, gece saatlerinde iki grup arasında bir düğün salonu önünde tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Ortalığın bir anda karışması ile bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerine mukavemet gösteren kalabalık, takviyeye gelen ekiplerce bastırıldı.
Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin’de, düğün salonu önünde kavga ettiler ViDEO
DÜĞÜN SONLANDIRILDI
Kavgaya ve mukavemete karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Düğün de yaşanan kavga nedeniyle sonlandırılarak yarıda kesildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.