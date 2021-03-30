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    Mersin'de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam

    Silifke ilçesinde yolda yürüyen adam, bir binanın 7'nci katından düşen cam parçalarından saniyelerle kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 18:04
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    Mersin'de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam

    Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Pazarkaşı Mahallesi'nde bir binanın 7’nci katında yapılan temizlik çalışması sırasında kopan cam, U.G.'ye ait park halindeki otomobilin üzerine düştü.

    KIL PAYI KURTULDU

    Bu sırada aracın yanından geçen bir kişi, cam parçalarından saniyelerle kurtuldu.

    O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Mersin'de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam VİDEO

    Otomobilde maddi hasar oluştu.

    Mersin de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam #1

    Mersin de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam #2

    Mersin de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam #3

    Mersin de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam #4

    Mersin de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam #5

    Mersin de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam #6

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