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- Mersin'de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam
Mersin'de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam
Silifke ilçesinde yolda yürüyen adam, bir binanın 7'nci katından düşen cam parçalarından saniyelerle kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 30.03.2021 - 17:58
- Güncelleme : 30.03.2021 - 18:04
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Pazarkaşı Mahallesi'nde bir binanın 7’nci katında yapılan temizlik çalışması sırasında kopan cam, U.G.'ye ait park halindeki otomobilin üzerine düştü.
KIL PAYI KURTULDU
Bu sırada aracın yanından geçen bir kişi, cam parçalarından saniyelerle kurtuldu.
O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Mersin'de düşen cam parçasından saniyelerle kurtulan adam VİDEO
Otomobilde maddi hasar oluştu.