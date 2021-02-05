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    Mersin’de ekmekle çirkin oyun

    Sosyal medyada yayılan ve Mersin'deki bir fırında çekildiği belirtilen görüntüler tepkilere neden oldu. Fırın ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 05.02.2021 - 16:51
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    Mersin’de ekmekle çirkin oyun

    "Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra tepki çeken bir görüntü daha geldi.

    TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan görüntülerde bir kişi, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyuyor.

    Fırından çıkan ekmeğin ortasını açan kişinin, çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Bir kullanıcı, görüntülerle ilgili "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" paylaşımını yaptı.

    Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

    Mersin’de ekmekle çirkin oyun #1

    Mersin’de ekmekle çirkin oyun #2

    Mersin’de ekmekle çirkin oyun #3

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