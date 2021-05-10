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- Mersin'de elektrik akımına kapılan Afgan yaralandı
Mersin'de elektrik akımına kapılan Afgan yaralandı
Mersin'in Anamur ilçesinde serada çalışan Afganistan uyruklu işçi Said Pervuz, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
- DHA
- 10.05.2021 - 16:29
- Güncelleme : 10.05.2021 - 16:37
Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Kızılaliler Alataş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sera işçisi 22 yaşındaki Said Pervuz, çalışırken elektrik akımına kapıldı.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Sağlık görevilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pervuz, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralı Pervuz, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.