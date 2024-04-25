Mersin'de engelli gence işkence etti: 1 yıl hapis cezası verildi Engelli bakım merkezinde çalışan bir şahıs, yüzde 94 engelli olan genci dövdüğü gerekçesiyle tutuklanırken, çıkarıldığı mahkemece 1 yıl hapis cezası uygulandı. Mağdur gencin avukatı verilen cezayı az bularak itiraz edeceklerini belirtti.

DHA

Mersin'de engelli gence uygulanan şiddet, görenlerin yüreğini sızlattı.

Mezitli ilçesinde, 25 Ocak tarihinde özel bir engelli bakım merkezinde bakıcı olarak çalışan Ali K., yüzde 94 engeli bulunan otizmli Efe K.'ye şiddet uyguladı.

Tutuklandı

Efe K.’nin ailesinin şikayeti üzerine bakıcı Ali K., gözaltına alınırken çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bakıcı Ali K. hakkında hazırlanan iddianame, Mersin 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Ali. K.'nin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama' suçundan cezalandırılması istendi.

Duruşma görüldü

Davanın karar duruşması bugün, Mersin 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Ali K., Efe K.'nin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Özür dilerim, pişmanım"

Duruşmada söz verilen sanık Ali K., "Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Efe'den ve ailesinden özür dilerim. Böyle bir suç nedeniyle karşınıza gelmekten dolayı pişmanım." dedi.

12 ay hapis cezası verildi

Efe K.'nin annesi Muazzez Ünal ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek en ağır cezayı almasını istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali K.'ye 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası verdi.

Cezaya itiraz edecekler

Suçun yüzde 94 engelli kişiye karşı olması nedeniyle ceza, yarı oranında artırıma gidilerek 12 aya yükseltildi. Davanın ardından açıklamada bulunan şikayetçi avukatı Mavi Özge Öz, sanığa verilen cezaya itiraz edeceklerini bildirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)