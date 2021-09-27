Mersin'de eşi tarafından saldırıya uğrayan kadın artık yürüyemiyor

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı eşi tarafından sokak ortasında bacaklarından vurulan genç kadın, geçirdiği ameliyatların ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Mersin'de geçen yıl 2 çocuk annesi Derya Demir, sabah saatlerinde işe gitmek evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı.

Sokak ortasında sağ ve sol bacağına kurşun isabet eden Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

3 gün yoğun bakımda kalan talihsiz kadın, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAN KAYBINDAN ÖLMEK ÜZEREYDİM"

Aradan geçen 10 ayda 4 kez ameliyat olan ve yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kalan Derya Demir, “Şahısla 2012 yılında evlendim. Evlilik boyunca sürekli şiddete maruz kaldım. Uyuşturucudan cezaevine girdi. Cezaevinden çıkınca boşanma davası açtım. Olay günü sabah işe giderken yanımda bir araba durdu. Elinde silah vardı arabaya binmemi istedi. Ben de binmeyeceğim diye itekledim. İtekleyince direkt ayaklarıma sıktı. Yere düştüm. Öldürmek için sıktı. Kan kaybından ölmek üzereydim. 10 aydır yürüyemiyorum. 4 defa ameliyat oldum. Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım.” dedi.

"BİR İKİ YIL YATAR ÇIKARIM"

Tutuklu yargılanan eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Derya Demir, "Hem sağlığımdan oldum hem de işimden. 2 kızım var. Onlara bakmam lazım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Cezaevindeyken ‘Bir iki yıl yatar çıkarım’ diyordu. Umarım böyle olmayacak.” dedi.

HAKKINDA İDDİANEME HAZIRLANDI

Saldırgan Şerif Aksoy hakkında düzenlenen iddianameye göre, ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"HER HER KAN GÖLÜ"

İddianamede sanığın, Derya Demir'in eniştesine gönderdiği “Abi evdekilere söyle son 20 saatleri kaldı. Sonra her yer kan gölü, sizler daha durun, ne kadar ciddi olduğunun farkında değilsiniz. Kim karşıma çıkarsa kadınlı, büyüklü tetiğe basmakta affetmeyeceğim. bilginiz olsun onları da uyandır." tehdit içerikli mesajlar yer aldı.

"CEZANI KESMEYE GELİYORUM"

Sanığın Derya Demir'i arayarak “24 saat süre veriyorum. Yarın 8.30'a kadar bu eve giriş yaptın yaptın, yapmadın olacaklardan ben sorumlu değilim, cezanı kesmeye geliyorum.” diye tehdit etmesi de iddianameye girdi.















