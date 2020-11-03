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    Mersin'de eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı

    Cani koca, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi, kayınvalidesi ve baldızını öldürdü; sonra da silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 15:22
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    Mersin'de eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu.

    Gültekin Çınar, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

    ANNE VE KIZLARI HAYATINI KAYBETTİ

    Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray Altunay ile kızları Güleser Çınar ve Mislina Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Mersin de eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı #1

    KATLİAM YAPAN KOCANIN DURUMU CİDDİ

    Ambulansla hastaneye kaldırılan Gültekin Çınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Anne ve 2 kızının cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

    Mersin de eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı #2

    Mersin de eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı #3

    Mersin de eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı #4

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