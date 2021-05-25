Mersin'de eşini katleden kocaya müebbet hapis

5 yıl önce kayıp olarak aranırken, parçalara ayrılmış cesedi bulunan 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ı öldüren Faysal Çatak'ın cezası belli oldu.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Derya Çilsal ve dini nikahlı eşi Faysal Çatak, yanlarına battaniye, elektrikli soba ve üçlü uzatma kablosu alarak otomobilleriyle Çaltana Tatil Sitesi'ne gitti.

3 günün sonunda Faysal Çatak yanında Derya Çilsal olmadan evine döndü.

'SEVGİLİSİYLE KAÇTI' İDDİASI

Çatak yakınlarına, Derya Çilsal'ın cebindeki 800 TL'yi de alarak sevgilisine kaçtığını söyledi. Derya Çilsal'dan günlerce haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

CESET PARÇALARINA ULAŞILDI

Faysal Çatak'ın ifadelerinde çelişki olduğunu tespit eden Cinayet Büro ekipleri, kadının cinayete kurban gittiği üzerinde durdu. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 2 Aralık 2016'da, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi Doktorlar Sitesi Sahili'nde bulunan kol, bacak ve başı olmayan kadın cesedi üzerinde DNA testi yapıldı.Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin ardından sahilde bulunan cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu ortaya çıktı.

EŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine cinayet büro ekipleri, Derya Çilsal ile birlikte tatil sitesine gittiği Faysal Çatak'ı şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Faysal Çatak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN PLANLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu sanık Faysal Çatak hakkında Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, tasarlayarak öldürme' suçlarından, kardeşi tutuksuz sanık C.Ç. hakkında, 'cinayete ve delillerin gizlenmesine yardım etme' suçlarından dava açıldı.

İddianamede, şüpheli Faysal Çatak'ın, 25 Kasım 2016'da kurgulamış olduğu belirli bir plan-proje dahilinde hareket ederek maktulü tatil yapma bahanesiyle Çaltana Tatil Sitesi'ne götürdüğü yer aldı.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET ALDI

Davanın karar duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada söz verilen Faysal Çatak, hakkındaki iddiaları reddederek tahliyesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, Çatak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Çatak'a yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan kardeşi C.Ç.'nin ise beraatine karar verildi.