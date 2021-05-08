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    Mersin'de eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık

    Mersin'in Erdemli ilçesinde ikinci evliliği olan eşi Semra Çetin'i, çıkan tartışmada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Ahmet Çetin, yakalandı.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 15:15
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    Mersin'de eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık

    Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki Semra Çetin arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı.

    ANNESİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

    Semra Çetin hayatını kaybetti. Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesinin cesediyle karşılaştı.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen Eda Gürbüz, gözyaşlarına boğuldu.

    Mersin de eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık #1

    YAKALANDI

    Olayın ardından kaçan Ahmet Çetin, yaya olarak Silifke istikametine giderken Susanoğlu mevkisinde polisler tarafından yakalandı.

    Gözaltına alınan Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hâkim olamayarak eşimi bıçakladım.” dediği belirtildi.

    Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

    Mersin de eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık #2

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