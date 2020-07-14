Mersin'de eski eşi tarafından vuruldu, sakat kaldı

Kızının gözleri önünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle ayağından vurulan kadın, tutuklu yargılanan eski eşin serbest bırakılmamasını istiyor.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arpaç Sakarlar mevkisinde, velayeti annesinde olan 7 yaşındaki kızına bayram alışverişi yapmak isteyen Özkan Yarbi, boşandığı Hatun Koç ile buluştu.

Eski eşi ile kızını aracına alan Yarbi, yeniden barışmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca da aracı ıssız bir yere doğru sürmeye başladı.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ESKİ EŞİNİ VURDU

Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların sağ ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Koç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Özkan Yarbi ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç'un sağ ayağı sakat kaldı. Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı.

"SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK"

Yaşadıklarını anlatan 2 çocuk annesi Hatun Koç, Özkan Yarbi ile evli kaldıkları 7 yıl boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını söyledi.

Eski eşinin daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını bu nedenle yüzünün sol tarafının felç olduğunu söyleyen Koç, "Emine Bulut gibi, Özgecan gibi ölmek istemiyorum. Beni dövdü, eve kapatıp ateşe verdi, en son sokak ortasında vurarak ayağımı sakat bıraktı. Söylediği her şeyi yaptı. Şimdi de 'Çıkınca seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor. Şu anda tutuklu, bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Çocuklarım için yaşamak istiyorum." diye konuştu.

"HEPİMİZE ZARAR VERECEK"

Kızını bir an olsun yanız bırakmayan anne Teslime Evecan ise eski damadının hem kızına hem de kendilerine zarar verdiğini söyledi.

Yarbi'nin serbest kalması halinde can güvenliklerinin kalmayacağını belirten Evecan, "Benim de boğazıma bıçak dayadı. Artık yeter. Bu kişi içeriden çıkmasın. Serbest bırakılırsa hepimize zarar verecek." dedi.