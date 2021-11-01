Euro
11.0371
-0.69%
Dolar
9.5241
-0.68%
Altın
550.1
0.01%
Borsa
1.536
0.9%
Bitcoin
585.118
0.67%
BTXN Coin
26.86
1.35%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Mersin'de eski eşini tüfekle vuran şahıs yakalandı

    Eski eşine tüfekle ateş açan şahıs yakalanırken, yaralanan kadın da hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de eski eşini tüfekle vuran şahıs yakalandı

    Mersin Silifke’de Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde D.Y., eski eşi  H.G.'ye tüfekle ateş etti.

    Tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından yaralanan H.G., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Olayın ardından D.Y. gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

    Mersin de eski eşini tüfekle vuran şahıs yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir