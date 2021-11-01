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- Mersin'de eski eşini tüfekle vuran şahıs yakalandı
Mersin'de eski eşini tüfekle vuran şahıs yakalandı
Eski eşine tüfekle ateş açan şahıs yakalanırken, yaralanan kadın da hastanede tedaviye alındı.
- DHA
- 01.11.2021 - 16:20
- Güncelleme : 01.11.2021 - 16:39
Mersin Silifke’de Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde D.Y., eski eşi H.G.'ye tüfekle ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından yaralanan H.G., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından D.Y. gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.