Euro
9.0592
-0.29%
Dolar
7.3379
-0.66%
Altın
457.09
-1.27%
Borsa
1.505
1.02%
Bitcoin
255.409
8.00%
EXEN Coin
11.20
2.84%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Mersin'de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı

    Kıskançlık krizine giren bir kişi, otomobil içerisinde gördüğü eski eşi ile arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı

    Mersin'de Mustafa E. (49), dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Çavak köy yolu üzerinde bir bahçe kenarında ayrıldığı eski eşi Ayşe Yaylan'ı (41) park halindeki araç içerisinde bir şahıs ile sohbet ederken gördü.

    Kıskançlık krizine giren eski koca, yanına gittiği otomobil içerisindeki eski karısı ve yanında bulunan akadaşı Abdullah Sancar (52) ile tartıştı.

    KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

    Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mustafa E., üzerinde taşıdığı tabanca ile araç içerisinde bulunan eski karısı Ayşe Yaylan ile Abdullah Sancar'a kurşun yağdırdı.

    Yaylan ve Sancar olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

    Mersin de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı #1

    OLAY GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

    Issız bir bölgede olduğu için dün akşam yaşanan olay, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

    Köy yolunda bir aracın içinde kanlar içinde iki ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, otomobil içerisinde ve çevresinde inceleme yapıldı.

    Cesetler, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Mersin'de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı VİDEO


    Mersin de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı #2

    İTİRAF ETTİ

    Polis ekipleri, olayla ilgili öldürülen kadının eski eşini evinde gözaltına aldı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlının, cinayeti kıskançlık sonucu işlediğini söylediği belirtildi.

    Şüpheli, getirildiği olay yerinde, polise cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

    Mersin de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı #3

    Mersin de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı #4

    Mersin de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı #5

    Mersin de eski koca, yol ortasında kurşun yağdırdı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir