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    Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

    Eski nişanlısının barışma talebini reddeden genç kadın, silahlı saldırıda can verdi. Acımasızca katledilen genç kadın ailesinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 11:35
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    Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

    Mersin’de yaşanan korkunç olayda Barış Can U. (24) isimli şahıs, barışma isteğini reddeden eski nişanlısı Naziye Oskay'a kurşun yağdırmıştı.

    GENÇ KADIN KURTARILAMADI

    Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Mersin de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı #1

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Bugün sabah yakınları tarafından hastaneden alınan Naziye Oskay’ın cansız bedeni, Mersin Şehir Mezarlığı’nda yıkandıktan sonra, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı köyünde toprağa verildi.

    ACILI AİLE GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Anne Fatoş ile baba Murat ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, katil zanlısına tepki büyük oldu.

    KATİL GÖZALTINDA

    Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltında bulunan şüpheli Barış Can U.’nun da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Mersin de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı #2

    Mersin de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı #3

    Mersin de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı #4

    Mersin de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı #5

    Mersin de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı #6

    Mersin de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı #7


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