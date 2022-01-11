- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
- İHA
- 11.01.2022 - 11:22
- Güncelleme : 11.01.2022 - 11:35
Mersin’de yaşanan korkunç olayda Barış Can U. (24) isimli şahıs, barışma isteğini reddeden eski nişanlısı Naziye Oskay'a kurşun yağdırmıştı.
GENÇ KADIN KURTARILAMADI
Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bugün sabah yakınları tarafından hastaneden alınan Naziye Oskay’ın cansız bedeni, Mersin Şehir Mezarlığı’nda yıkandıktan sonra, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı köyünde toprağa verildi.
ACILI AİLE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Anne Fatoş ile baba Murat ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, katil zanlısına tepki büyük oldu.
KATİL GÖZALTINDA
Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltında bulunan şüpheli Barış Can U.’nun da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.