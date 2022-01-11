Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eski nişanlısının barışma talebini reddeden genç kadın, silahlı saldırıda can verdi. Acımasızca katledilen genç kadın ailesinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mersin’de yaşanan korkunç olayda Barış Can U. (24) isimli şahıs, barışma isteğini reddeden eski nişanlısı Naziye Oskay'a kurşun yağdırmıştı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bugün sabah yakınları tarafından hastaneden alınan Naziye Oskay’ın cansız bedeni, Mersin Şehir Mezarlığı’nda yıkandıktan sonra, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı köyünde toprağa verildi.

ACILI AİLE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Anne Fatoş ile baba Murat ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, katil zanlısına tepki büyük oldu.

KATİL GÖZALTINDA

Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltında bulunan şüpheli Barış Can U.’nun da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.