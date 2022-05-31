Mersin'de eski nişanlısını öldüren tutuklu sanık: Aileye başsağlığı diliyorum

Eski nişanlısını işe giderken 11 kurşunla vurup öldüren Barış Can U., duruşmada psikolojisinin iyi olmadığını söyleyerek, "Aileye başsağlığı diliyorum" dedi.

Mersin’de Raziye Oskay’ı (24) sokak ortasına silahla vurup, ölümüne neden olan tutuklu sanık Barış Can U.’nun yargılanmasına başlandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Can U., SEGBİS ile katıldı.

Raziye Oskay’ın annesi Fatma İsmet Oskay, babası Murat Oskay, kız kardeşi, taraf avukatları ile Oskay ailesinin yakınları, kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de davada hazır bulundu.

İHA’nın haberine göre; Barış Can U. duruşmada, "Ben olaydan dolayı psikolojik sıkıntı yaşıyorum. Yazılı savunma yapacağım. Diyeceğim bir şey yok. Aileye başsağlığı diliyorum.” dedi.

“11 yıldır kızım hep içine kapanık bir şekilde yaşadı”

11 yıldır kızının sürekli tehdit aldığını vurgulayan Murat Oskay ise şu sözleri kaydetti:

"11 yıldır kızım hep içine kapanık bir şekilde yaşadı. Kızımı hep korkutarak tehdit ederek sindirmeye çalıştı. Kızımı daha önce İzmir’e kaçırdı. Evimize silahla saldırdı. Bir dönem uzaklaştırma kararları alındı ama yine de kızımı rahat bırakmadı. En son kızımı öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum.”

“Biz bu caniden çok çektik”

Anne Fatma İsmet Oskay ise şu ifadeleri kullandı:

“Kızım yıllardır hep bu şahsın korkusuyla yaşadı. Sürekli kızımı tehdit etti. Biz bu caniden çok çektik.

“Zaten kızım öldürüleceğini biliyordu”

Benim yavrum zaten yaşarken öldü. Ben anne olarak öldüğü anda kızımın yanına gittiğimde ’kızım kurtuldun’ dedim. Düşünün artık öyle bir noktaya gelmiştik, bir anne bunu nasıl söyler. Zaten kızım öldürüleceğini biliyordu. Ölmeden önce 17 gün önce mezarı ziyarete gittik. Orada ’Anne yakında ben de buraya geleceğim’ dedi. 17 gün sonra kızım öldürüldü.

“11 kurşun sıkarak katletti”

Ben kızıma 24 sene emek ettim. Saçının teline zarar gelmesin diye yıllarca uğraştım. Biri çıktı geldi ve işine giden kızımı evimizin önünde 11 kurşun sıkarak katletti. Kızımın öldüğünü duyunca dünyam yıkıldı. Bu şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

Taraf avukatları ile tanıkları da dinleyen mahkemeye heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 28 Haziran’a erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi’nde 10 Ocak 2022 tarihinde, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay’ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye’ye birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.