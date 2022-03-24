Mersin'de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı

Mersin'de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı

S.G. isimli kişinin ev almak için biriktirdiği 20 bin lirayı yatak odasından çalan eniştesi S.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev almak için biriktirdiği 20 bin liranın yatak odasından çalındığını fark eden S.G., polise ihbarda bulundu.

Adreste çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.G. ile aynı binada oturan eniştesi S.S.'den şüphelenilmesi üzerine soruşturmayı genişletti.

BİRİKTİRDİĞİ 20 BİN LİRAYI ENİŞTESİ ÇALDI

Yapılan aramada, S.S., polisi görünce 20 bin lirayı evin dışına atarken yakalandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli S.S. gözaltına alındı, para S.G.'ye teslim edildi. Şüpheli S.S.'nin çok sayıda 'evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ve yağma' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi.

















