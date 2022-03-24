Petrol
122.28
0.56%
Euro
16.34
-0.06%
Dolar
14.83
0.02%
Altın
926.99
-0.10%
Borsa
2199
0.71%
Bitcoin
639.551
1.89%
BTXN Coin
41.50
0.36%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Mersin'de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı

    S.G. isimli kişinin ev almak için biriktirdiği 20 bin lirayı yatak odasından çalan eniştesi S.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde ev almak için biriktirdiği 20 bin liranın yatak odasından çalındığını fark eden S.G., polise ihbarda bulundu.

    Adreste çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.G. ile aynı binada oturan eniştesi S.S.'den şüphelenilmesi üzerine soruşturmayı genişletti.

    BİRİKTİRDİĞİ 20 BİN LİRAYI ENİŞTESİ ÇALDI

    Yapılan aramada, S.S., polisi görünce 20 bin lirayı evin dışına atarken yakalandı.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli S.S. gözaltına alındı, para S.G.'ye teslim edildi. Şüpheli S.S.'nin çok sayıda 'evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ve yağma' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi.

    Mersin de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı #1

    Mersin de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı #2

    Mersin de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı #3

    Mersin de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı #4

    Mersin de ev almak için biriktirdiği 20 bin lirasını eniştesi çaldı #5


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş'ın Hikayesi: Semtin Çocukları
    Kitap

    Beşiktaş'ın Hikayesi: Semtin Çocukları

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Suriye'de YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
    Gündem

    Suriye'de YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

    Görüş Bildir