Mersin'de ev sahibini gören hırsız, camdan atladı

Ev sahibi ile karşılaşan hırsızlık şüphelisinin pencereden aşağı atlayarak kaçtığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mersin’in merkez ilçe Arpaçsakarlar Mahallesinde bulunan bir apartmanın ikinci katına demir korkuluklardan tırmanarak çıkan bir kişi, pencereden içeri girdi.

KARŞISINDA EV SAHİBİNİ GÖRDÜ

Bir süre evde dolaşan şüpheli, daha sonra ev sahibi ile karşılaşınca girdiği pencereden aşağı atlayarak, kaçtı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Mersin'de hırsızlık için girdi, ev sahibine denk gelince aşağı atlayarak, kaçtı VİDEO

PENCEREDEN AŞAĞI ATLADI

Olay anı bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

2 kişi olan şüpheliler, bir süre apartman önünde geziyor. Daha sonra şüphelilerden biri demir korkuluklardan yukarı çıkarak, pencereden evin içine giriyor. Bir süre içerde kalan şahıs, içerde ev sahibiyle karşılaşınca, pencereden aşağı atlayarak kaçıyor.









