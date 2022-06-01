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- Mersin'de evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü
Mersin'de evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü
Evlerinde çıkan tartışmada, yeğeninin dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulan Cebrail Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 01.06.2022 - 17:52
- Güncelleme : 01.06.2022 - 17:55
Adana'da oturan A.B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı kadın, Mersin'deki amcası Cebrail Aslan'ın evine yerleşti.
Genç kadın, bir süre sonra kendisiyle irtibata geçen A.B.'nin görüşme talebini kabul etti.
DHA'nın haberine göre; A.B., Aslan'ın evine gelip, kadınla konuşmaya başladı.
Av tüfeğiyle öldürüldü
Bu sırada çıkan tartışmada Aslan, A.B. tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yakalandı
A.B. ise araçla kaçmaya çalıştığı sırada, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.