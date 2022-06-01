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Mersin'de evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü

Mersin'de evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü

Evlerinde çıkan tartışmada, yeğeninin dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulan Cebrail Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.