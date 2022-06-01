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    Mersin'de evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü

    Evlerinde çıkan tartışmada, yeğeninin dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulan Cebrail Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 01.06.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:55
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    Mersin'de evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü

    Adana'da oturan A.B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı kadın, Mersin'deki amcası Cebrail Aslan'ın evine yerleşti.

    Genç kadın, bir süre sonra kendisiyle irtibata geçen A.B.'nin görüşme talebini kabul etti.

    DHA'nın haberine göre; A.B., Aslan'ın evine gelip, kadınla konuşmaya başladı.

    Av tüfeğiyle öldürüldü

    Bu sırada çıkan tartışmada Aslan, A.B. tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Yakalandı

    A.B. ise araçla kaçmaya çalıştığı sırada, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    Mersin de evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü #1

    Mersin de evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü #2


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