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    Mersin'de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı

    Ekipler tarafından takibe alınan evden eve nakliyat kamyonunun içerisinde yapılan aramada, kolilerin arasına saklanmış 69 kilo esrar bulundu. Araç şoförü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 10:47
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    Mersin'de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Evden eve nakliye firmasına ait olduğu belirlenen kamyonun, uyuşturucu sevkiyatında kullanılacağını tespit eden polis, aracı takibe aldı.

    Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından aracın yola çıktığını belirleyen polis, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

    TAKİBE ALINIP DURDURULDU

    Kente girdikten sonra polis ekiplerince adım adım takip edilen kamyon, yükünü indirmek üzere merkez Toroslar ilçesine bağlı Selçuklar Mahallesi'nde durdu. Operasyonun düğmesine basan polis, kamyon şoförü F.E.'yi gözaltına aldı.

    Kamyonda ve depoda arama yapan polis, 31 paket halinde 69 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Mersin'de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı VİDEO

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #1

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #2

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #3

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #4

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #5

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #6

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #7

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #8

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #9

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #10

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #11

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #12

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #13

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #14

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #15

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #16

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #17

    Mersin de evden eve nakliyat kamyonundan uyuşturucu çıktı #18

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