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    Mersin'de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi

    Evinin bir bölümünü özel olarak tasarlayıp, kenevir yetiştirerek piyasaya süren şüpheli, narkotik polisinin başaralı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 09:50
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    Mersin'de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinin bir bölümünü özel olarak tasarlayıp, kenevir yetiştirdiği istihbaratını aldı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evinde kenevir yetiştirip, piyasaya esrar olarak satan şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Polis, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, kimliği belirlenen şüphelinin merkez Yenişehir ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

    EVİNE ÖZEL BÖLÜM OLUŞTURDU

    Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelinin evinde arama yapan ekipler, şüphelinin esrar üretebilmek için evinin bir bölümünü özel olarak tasarladığı belirlendi.

    Mersin de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi #1

    Polis, evin dört bir tarafına hava akımı sağlayan vantilatörler, ısıyı ölçmek için termometreler, klimalar, çeşitli aparatlar, bitki güçlendirici kimyasalların yanı sıra 89 kök ekili kenevir bitkisi, 7 parça halinde kurutulmuş satışa hazır halde 110 gram esrar ele geçirdi.

    Mersin de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi #2

    SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

    Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

    Mersin de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi #3

    Mersin de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi #4

    Mersin de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi #5

    Mersin de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi #6

    Mersin de evine özel düzenek kurup, kenevir yetiştirdi #7

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