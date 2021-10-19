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    Mersin’de evlere dadanan kadın hırsız yakalandı

    Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli B.H.’yi adresine düzenlenen operasyon ile yakaladı.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 12:05
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    Mersin’de evlere dadanan kadın hırsız yakalandı

    Mersin’in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, evlerde yaşanan hırsızlık olayları ekipleri harekete geçirdi.

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başlatılan çalışmalarda, evlerden ziynet eşyaları ile yaklaşık 6 bin lira para çalan şahsın kadın şüpheli B.H. olduğunu tespit etti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüpheli B.H., adresine düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin’de evlere dadanan kadın hırsız yakalandı VİDEO

    EVE GİRİŞ ÇIKIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan, B.H.’nin bir eve giriş ve çıkış anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde küçük çocuğuyla rahat bir şekilde evlere giren kadının, bir süre içerde kaldıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

    Mersin’de evlere dadanan kadın hırsız yakalandı #1

    Mersin’de evlere dadanan kadın hırsız yakalandı #2

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