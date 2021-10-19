Mersin’de evlere dadanan kadın hırsız yakalandı

Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli B.H.’yi adresine düzenlenen operasyon ile yakaladı.

Mersin’in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, evlerde yaşanan hırsızlık olayları ekipleri harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başlatılan çalışmalarda, evlerden ziynet eşyaları ile yaklaşık 6 bin lira para çalan şahsın kadın şüpheli B.H. olduğunu tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli B.H., adresine düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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EVE GİRİŞ ÇIKIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, B.H.’nin bir eve giriş ve çıkış anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde küçük çocuğuyla rahat bir şekilde evlere giren kadının, bir süre içerde kaldıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.