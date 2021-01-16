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    Mersin'de evlerin kapı kilidini çalan şüpheli yakalandı

    9 evin kapı kilidini çalan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 16.01.2021 - 18:01
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    Mersin'de evlerin kapı kilidini çalan şüpheli yakalandı

     

    Mersin'de çok sayıda evin kapı kilitlerinin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur Arslan olduğunu tespit etti. Arslan, adresinde gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin de evlerin kapı kilidini çalan şüpheli yakalandı #1

    Mersin de evlerin kapı kilidini çalan şüpheli yakalandı #2

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