Mersin’de feci kaza: Anne ile kızı öldü

Kamyonla çarpışan motosikletteki anne ile kızı yaşamını yitirdi, baba ise ağır yaralandı. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan Ali Bilgeç (43), iddiaya göre bir yakının düğününe gitmek için eşi Hasibe ve kızı Yağmur'u da yanına alarak motosikleti ile akşam saatlerinde yola çıktı.

Ali Bilgeç yönetimindeki 33 K 2930 motosiklet ile Kamil Kavun idaresindeki 33 ZH 008 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle Silifke-Antalya kara yolu Kamyoncular Kooperatifi önünde çarpıştı.

Anne ve kızı öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kaza sırasında motosikletten yola savrulan Hasibe Bilgeç (45) ve kızı Yağmur'un (10) öldüğü belirlendi.

Kazada ağır yaralanan baba Ali Bilgeç ise ambulans ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre kamyon sürücüsünü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.