Mersin'de firari 2 FETÖ'cü yakalandı

- Mersin'de jandarma, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsünü yakaladı.
- Tarsus’ta düzenlenen operasyonda 13 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler tutuklandı.
- İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsünü Tarsus’ta yakalayarak cezaevine teslim etti.
JASAT'TAN UZUN SÜRELİ TAKİP
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan haklarında 13 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların adresleri tespit edildi.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Adresleri belirlenen 2 hükümlü, Tarsus’ta jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.