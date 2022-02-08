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    Mersin’de firari hükümlü yakalandı

    19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis operasyonunda, banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. Hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:35
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    Mersin’de firari hükümlü yakalandı

    Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' dahil birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet Kılıç'ı (32) yakalamak için harekete geçti.

    HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA SAKLANDI

    Kılıç'ın adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

    Evi didik didik arayan ekipler, banyonun havalandırma boşluğunda saklanan Kılıç'ı yakaladı.

    GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

    Havalandırma boşluğundan güçlükle çıkarılan Kılıç, emniyete götürüldü.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Mersin’de firari hükümlü yakalandı VİDEO

    Mersin’de firari hükümlü yakalandı #1

    Mersin’de firari hükümlü yakalandı #2


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