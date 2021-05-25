Euro
10.2715
0.2%
Dolar
8.3938
0.06%
Altın
506.68
-0.13%
Borsa
1.452
0%
Bitcoin
325.653
7.94%
EXEN Coin
40.62
4.15%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Mersin'de fosseptik çukuruna düşen Volkan hayatını kaybetti

    Oyun oynadığı esnada kayıplara karışan 2 yaşındaki Volkan'ın, evin yakınlarındaki foseptik çukurunda cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de fosseptik çukuruna düşen Volkan hayatını kaybetti

    Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yapıntı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin bir anda ortadan kayboldu.

    Ailesi ve komşularının aramasına rağmen 2 yaşındaki çocuk bulunamadı.

    CANSIZ BEDENİ FOSEPTİK ÇUKURUNDAN ÇIKTI

    Evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan fosseptik çukurundan şüphelenen aile, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek çukurda yaptıkları çalışmada küçük Volkan'ın cansız bedenine ulaştı.

    Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Mersin de fosseptik çukuruna düşen Volkan hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir