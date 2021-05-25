Mersin'de fosseptik çukuruna düşen Volkan hayatını kaybetti

Oyun oynadığı esnada kayıplara karışan 2 yaşındaki Volkan'ın, evin yakınlarındaki foseptik çukurunda cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yapıntı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin bir anda ortadan kayboldu.

Ailesi ve komşularının aramasına rağmen 2 yaşındaki çocuk bulunamadı.

CANSIZ BEDENİ FOSEPTİK ÇUKURUNDAN ÇIKTI

Evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan fosseptik çukurundan şüphelenen aile, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek çukurda yaptıkları çalışmada küçük Volkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.