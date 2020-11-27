24 şüphelinin gözaltına alındığı fuhuş çetesi operasyonunda, kadınlara 'çanta' kod adı takıldığı belirlendi. Şüphelilerin, kadınlara dini ve resmi nikah kıydığı ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı.

26 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen 26 adrese sabah saatlerinde 60 ekip 145 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı olan 26 şüpheliden 23'ü Mersin'de, biri ise Adıyaman'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet, 1 bilgisayar, 1 tabanca ve tabancaya ait 50 mermi ele geçirildi.

KADINLARA NİKAH KIYMIŞLAR

19 kadını fuhuş yoluyla mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin, kendilerini gizlemek için kadınlarla dini ve resmi nikah kıydığı ortaya çıktı.

Mersin'de fuhuş çetesi, kadınlara 'çanta' kod adını taktı VİDEO



BİRBİRLERİYLE DEĞİŞİP, FUHŞA ZORLADILAR

Şüphelilerin kadınlar için 'çanta' tabirini kullandığı, bazen de fuhşa zorladıkları kadınları, birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 5’i serbest bırakıldı, 8'i kadın 19 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

2 FİRARİ ARANIYOR

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.









