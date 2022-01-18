Tarsus ilçesinde markete girerek çalışanların boğazına satır dayayan iki gaspçı yakalandı. Zanlıların kullandığı bıçak ve satırın oyuncak olduğu belirlenirken, olay anı kameraya yansıdı.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki zincir marketler şubesinin iki çalışanı E.T. ve S.Z., iş yerini kapatıp dışarıya çıktıkları sırada maskeli 2 şüphelinin saldırısına uğradı.

Ellerinde silah, bıçak ve satır bulunan şüpheliler, çalışanları zorla mağazanın içerisine sokup, boğazlarına satır dayayarak 470 lira para ve 1 cep telefonunu gasbetti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Bu sırada market çalışanlardan biri fırsatını bulup mağaza dışına kaçınca, panikleyen 2 saldırgan da peşinden koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Mersin'de gaspçıların kullandığı bıçak ve satır oyuncak çıktı VİDEO



SATIR VE BIÇAĞIN OYUNCAK OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine giderek bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştiren U.Ö.’yü kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullandığı satır ile bir adet oyuncak tabanca ele geçirildi. Diğer şüpheli M.T. ise devam eden çalışma sonrası gasbettikleri para ve cep telefonu ile birlikte gözaltına alındı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI OLAN 2 ZANLI TUTUKLANDI

Cinsel saldırı ve uyuşturucu madde kullanımı gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



















