Çevre koruma ekipleri bir geminin paslı suyunu denize boşalttığını görünce tepki gösterdi. Ekipler, geminin boşaltım anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Mersin’de günlerdir etkili olan yangın felaketi, birçok bölgede ormanların yok olmasına sebep olurken, Mersin Limanı MIP 2 Rıhtımı’nda bir geminin denize paslı su boşalttığı iddiaları büyük tepki topladı.

Gemiden çıkan kirli suyun denizle karıştığı anlar, çevre koruma ekipleri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"NE YAPIYORSUN MAHVETTİN DENİZİ"

Ekipler boşaltım sırasında sesli ve sözlü uyarıları ile boşaltımı durdurmaya çalıştı.

Görüntülerde ekiplerin gemideki şahıslara korna çalarak, “Ne yapıyorsun? Mahvettin denizi.” diye bağırdığı anlar yer aldı.

Mersin'de geminin paslı suyunu denize boşaltması tepki topladı VİDEO



"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRACAĞIZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Seçer, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

“Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin Limanı MIP 2 Rıhtımı’nda çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum. Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!"