Mersin'de genç kıza içi su dolu balon atan şahıslar tahliye edildi Mersin'de yolda yürüyen 3 üniversiteli kıza sosyal medyadan gördükleri 'balon atma challenge' akımından etkilenerek içi su dolu balon atıp, birinin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli tahliye edildi.

Mersin'in merkez Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Mersin Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Hatice Aslan, arkadaşları Serap Y. ve Medine B. ile dışarı çıktı.

Bu sırada motosikletle geçen Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı, kaldırımda yürüyen genç kızların üzerine içi su dolu balon attı.

Balon, Hatice Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şikayetçi oldu

Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sanıklar Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında Hatice Aslan'ı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2'şer yıla kadar, Serap Y. ve Medine B.'ye karşı ise 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından toplam 3'er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pişman oldular

Sanıklar, bugün Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen sanıklar, pişman olduklarını belirtip tahliyelerini istedi.

Yurt dışı yasağı verildi

Tarafları dinleyen mahkeme, sanıklar Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı'nın tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında yurt dışı yasağı tedbiri konuldu.

Mahkeme, ayrıca Aslan'ın gözünde kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verip, duruşmayı 30 Mayıs 2023 tarihine erteledi.