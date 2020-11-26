Mersin'de genç kızı öldürüp intihar etti

Mersin'de, Sebahattin Öztürk adlı şahıs aralarında daha önce gönül ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası Leyla Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara etti.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Anıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Elazığ'ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olan 31 Sebahattin Öztürk, bir yakınının cenazesine katılmak üzere 4 gün önce kente geldi.

Sebahattin Öztürk, bu sabah da daha önce aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Leyla Öztürk ile konuşmak için genç kızın çalıştığı pastaneye gitti.

TARTIŞMA ÇIKINCA VURDU

Burada iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sebahattin Öztürk, yanında getirdiği tabancayı çekip, aynı zamanda akrabası olan Leyla Öztürk'e peş peşe ateş etti.

Sebahattin Öztürk, ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

LEYLA ÖZTÜRK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sebahattin Öztürk de kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.