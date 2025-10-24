Mersin'de gencin cesedi harabe evde bulundu

- Mersin'de kullanılmayan bir harabe evde kötü koku şikayeti üzerine yapılan kontrolde 21 yaşındaki E.A.A.'nın cesedi bulundu.
- Sağlık ekipleri tarafından gencin yaklaşık 4 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
- Olay yerinde incelemeler yapıldıktan sonra soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi'nde vatandaşlar kullanılmayan harabe evden kötü koku gelmesi üzerine evi kontrol etti.
Yerde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini ve cesedin yaklaşık 4 günlük olduğunu belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri şahsın 21 yaşındaki E.A.A. olduğunu tespit etti.
Gencin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.