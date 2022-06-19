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    Mersin'de, gençlerin kanala düşen köpeği kurtarma mücadelesi

    Kanala düşen köpeği kurtarmak isteyen gençler, köpek sürüklenirken yakalayabilmek için büyük çaba harcadı. Gençlerin çabası, kameralar tarafından görüntülendi.
    • 19.06.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 15:33
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    Mersin'de, gençlerin kanala düşen köpeği kurtarma mücadelesi

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa ve Mithatpaşa mahalleleri arasında kalan Paşalar Sekisi’ndeki sulama kanalında çırpınan köpeği, çay bahçesinde oturan Cihan Yalçın, Murat Kaya, Murat Bilgi ve Fevzi Çolbantay fark etti.

    Gençler, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Gençler birbirlerini tutarak köpeğin kendilerine doğru gelmelerini bekledi.

    Suyun içinde giden köpeği yakalamak için hamle yapmalarına rağmen başarılı olamadılar.

    Dengesini kaybedip suya düştü

    İHA’nın haberine göre; tekrar koşarak akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isteyen gençler birbirini tuttu.

    Yine kendilerine yanaşan köpeği kurtarmak isteyen gençlerin dengelerini kaybetmesi üzerine birisi yere birisi de suya düştü.

    Mersin'de, gençlerin kanala düşen köpeği kurtarma mücadelesi ViDEO

    Mersin de, gençlerin kanala düşen köpeği kurtarma mücadelesi #1

    Köpek başkaları tarafından kurtarıldı

    Sudan kalkan Murat Bilgi, köpeği kurtarmak için peşinde koştu. Köpek yaklaşık 500 metre sonra başka kişiler tarafından sudan çıkartıldı.

    Mersin de, gençlerin kanala düşen köpeği kurtarma mücadelesi #2

    Mersin de, gençlerin kanala düşen köpeği kurtarma mücadelesi #3


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