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Mersin'de, 'gizemli ev' bitişiğindeki evde yangın çıktı

Mersin'de, 'gizemli ev' bitişiğindeki evde yangın çıktı

Bir dönem ülke gündeminden düşmeyen 'gizemli evin' bitişiğindeki evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen evdeki anne ve kızı kurtarılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.