Petrol
111.91
-1.10%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
600.618
4.28%
BTXN Coin
31.28
0.19%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Mersin'de, 'gizemli ev' bitişiğindeki evde yangın çıktı

    Bir dönem ülke gündeminden düşmeyen 'gizemli evin' bitişiğindeki evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen evdeki anne ve kızı kurtarılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 19.04.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de, 'gizemli ev' bitişiğindeki evde yangın çıktı

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi'nde, bir dönem ülke gündeminden düşmeyen, MİT Başkanlığı gözetiminde 1 yıl kazı yapılan ve 'gizemli ev' olarak bilinen evin bitişiğindeki evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    DHA’nın haberine göre; bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alevlere müdahale etti.

    Evdeki anne ve kızı dumandan etkilendi

    Yangın sırasında evde bulunan Müzeyyen Ataseven (50) ile kızı Ekin Ataseven (25) dumandan etkilendi.

    İçeriden çıkarılan anne ve kızına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Mersin de, gizemli ev bitişiğindeki evde yangın çıktı #1

    Soruşturma başlatıldı

    Hasar gören evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de, 'gizemli ev' bitişiğindeki evde yangın çıktı VİDEO

    Mersin de, gizemli ev bitişiğindeki evde yangın çıktı #2

    Mersin de, gizemli ev bitişiğindeki evde yangın çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Emtia piyasasında fiyatlamalar zorlaştı
    Ekonomi

    Emtia piyasasında fiyatlamalar zorlaştı

    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı
    Kültür Sanat

    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı

    Görüş Bildir