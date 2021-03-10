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    Mersin’de göçmenleri taşıyan bot kayalıklara çarptı

    Gece saatlerinde göçmenleri taşıyan bir bot alabora olarak kayalıklara çarptı. Kaza sonrası 13 göçmen yaralı kurtarıldı.
    • AA
    • 10.03.2021 - 09:59
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    Mersin’de göçmenleri taşıyan bot kayalıklara çarptı

    Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bindiği bot kayalıklara çarptı.

    İçerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu belirlenen botun, gece saatlerinde alabora olduğu belirtildi.

    Sahil Güvenlik Akdeniz Komutanlığı göçmenleri kurtarmak için çalışmalar başlattı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çalışmalar neticesinde 13 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralanan göçmenler kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Göçmenler Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

    Ekiplerin bölgedeki çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

    Mersin’de göçmenleri taşıyan bot kayalıklara çarptı #1

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