Mersin’de göçmenleri taşıyan bot kayalıklara çarptı

Gece saatlerinde göçmenleri taşıyan bir bot alabora olarak kayalıklara çarptı. Kaza sonrası 13 göçmen yaralı kurtarıldı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bindiği bot kayalıklara çarptı.

İçerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu belirlenen botun, gece saatlerinde alabora olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Komutanlığı göçmenleri kurtarmak için çalışmalar başlattı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çalışmalar neticesinde 13 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan göçmenler kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçmenler Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalara devam ettiği öğrenildi.