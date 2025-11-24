Abone ol: Google News

Mersin'de gümrükçülere rüşvet operasyonu

Gümrük çalışanlarına yönelik rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 15’i memur 28 şüpheli yakalandı, 10’u tutuklandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 19:15
  • Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, rüşvet ve kaçakçılık suçlarına karışan 15'i memur 28 kişi yakalandı.
  • Yakalananlardan 10'u tutuklanırken, diğerleri farklı şartlarla serbest bırakıldı.
  • Operasyonda gümrüğe ait özel mühürler ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında özel bir gümrük müşavirliği firmasının sahibi ve çalışanlarının rüşvet aldığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 kişi Mersin’de, 1 kişi ise Kocaeli’de gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, gümrüğe ait bir mühürün özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı tespit edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 28 şüpheli, Silifke Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10’u tutuklanırken, 17’si adli kontrol şartıyla, 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

