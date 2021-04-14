Kuaför dükkanının önüne gelen bir hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra sarıp çaldığı halıyla kayıplara karıştı.

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Nevit Kodallı Caddesi'nde Emine Çelik'e ait kuaförün önündeki halı, gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Sabah iş yerini açan Çelik, kapısının önündeki halıyı göremeyince kamera kayıtlarını inceledi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yaptığı incelemede bir kişinin halıyı çaldığını gören Çelik, polise başvurarak şahıstan şikayetçi oldu. Çelik, özellikle kısıtlama saatlerindeki hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını istedi.

Şüpheli şahsın halıyı çalma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de halı hırsızı kameraya yakalandı