Mersin'de haşemalı kardeşleri havuzdan çıkardı, adli denetim cezası aldı

İki kız kardeşi haşema ile girdikleri sitenin havuzundan 'Yasak' olduğu gerekçesiyle çıkartan ve 'Hijyen' savunmasında bulunan yöneticiye, 5 yıl adli denetim cezası verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Hülya B., iki sene önce kızları Berra B. (13) ile Azra B.'yi (9) oturdukları sitenin ortak havuzuna yolladı.

İki kardeş yüzerken iddiaya göre sitenin yönetim kurulu başkanı Belgüzar Ö., kızları haşemayla girmenin yasak olduğu gerekçesiyle havuzdan çıkarttı.

KONU YARGIYA TAŞINDI: 4 KİŞİYE HAPİS İSTEMİ

Bunun üzerine anne Hülya B., avukatı Yusuf Türe aracılığıyla Belgüzar Ö. ile site yöneticileri Ceyhun Ç., Hüseyin S. ve Tayfur S.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 şüpheli hakkında 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

"HİJYEN KURALLARI SEBEBİYLE BÖYLE BİR YASAK GETİRİLDİ"

Erdemli Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10'uncu duruşmasında, savcılık makamı mütalaa verdi. Mütalaada, sanıkların 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Belgüzar Ö., suçlamaları kabul etmedi. Belgüzar Ö., "Sitede daha önce yönetim kurulu tarafından alınmış olan karar ne ise bunu Hülya B.'ye bildirdim. Başkaca herhangi bir eylemde bulunmadım. Yönetim kurulunun almış olduğu karar nedeniyle bu şekilde hareket ettim. Yönetim kurulu sitede bulunan havuza haşema olarak bilinen kıyafet ile girişi yasaklamıştı. Hijyen kuralları bakımından bu yasak getirilmiştir. Ben olay gününde sadece bu durumu bildirdim, suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin." dedi.

5 YIL ADLİ DENETİM CEZASI ALDI

Mahkeme, Belgüzar Ö.'yi 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı daha sonra 10 aya indiren mahkeme, ardından hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Site yöneticileri Ceyhun Ç., Hüseyin S. ve Tayfun S.'nin ise olayda herhangi bir kasıtlarının olmadığını belirterek beraatlerine karar verildi.