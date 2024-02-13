DHA
Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesindeki MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki açık otoparkta, 33 YC 833 plakalı otomobilin sürücüsünün, drift atarak çevreyi rahatsız ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü H.E.Ç.'yi yakaladı.
33 bin TL ceza
Sürücüye 'drift atmak' ve 'sürücü belgelerini yanında bulundurmamak'tan 33 bin 739 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulup, aracı da trafikten men edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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