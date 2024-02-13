Mersin'de hastane otoparkında drift atan sürücüye ceza MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı trafikten men edildi.

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DHA

Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesindeki MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki açık otoparkta, 33 YC 833 plakalı otomobilin sürücüsünün, drift atarak çevreyi rahatsız ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü H.E.Ç.'yi yakaladı.

33 bin TL ceza

Sürücüye 'drift atmak' ve 'sürücü belgelerini yanında bulundurmamak'tan 33 bin 739 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulup, aracı da trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)