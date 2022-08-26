Mersin'de hastanede sahte morg görevlisi yakalandı

Hastanede kendini morg görevlisi başta olmak üzere çeşitli birimlerde çalışıyormuş gibi gösteren bir şahıs, güvenlik personeli tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Mersin’in Erdemli Devlet Hastanesi’nde benzerine az rastlanır bir olay yaşandı…

22 yaşındaki A.C.D., kendine hastane çalışıyormuş süsü verdi.

İlk önce kendini bir kurumdan görevlendirilmiş morg görevlisi gibi tanıttığı ileri sürülen şahsın bir süre morgda çalıştığı daha sonra hastanenin acil servisinde stajyer ve diğer kısımlarda ise hastane personeli gibi çalıştığı öğrenildi.

Polise teslim edildi

Durumun diğer hastane personelleri tarafından fark edilmesi üzerine şahıs güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Yakalanan A.C.D. polise teslim edildi.

‘Merak ettiğim için yaptım’

İHA’nın haberine göre suç oluşturacak bir olaya karışmadığı belirlenen ve polis merkezine götürülen şahıs, hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Şahsın hastanede çalışmanın nasıl olduğunu merak ettiği için böyle bir olaya karıştığı ileri sürüldü.